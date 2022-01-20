20 Ocak 2022, Perşembe
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Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala yazısı: AİHM'nin ihlal kararı ortadan kaldırıldı
Ankara, Gezi-Çarşı davasından tutukla yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda “Osman Kavala başka suçlardan tutukludur.” İfadeleri dikkat çekti. Daha fazla detayı Ankara'dan A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.