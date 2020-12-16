ATV'den HDP'ye cevap: Siyasal şiddeti ve terörü kurumsal olarak kaç kez kınadınız?

HDP 12 Aralık Cumartesi günü ATV Ana Haber Bülteni'nde yer alan bir grafiği gerekçe göstererek ATV'yi RTÜK'e şikayet etti. HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan görselde yapraklar yerine silahların kullanılmasından rahatsız olan HDP bu durumu "ahlak ve etik dışı bir kurgu" olarak nitelendirdi. ATV Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir HDP'nin bu şikayeti üzerine açıklamalarda bulundu. HDP'nin terör örgütü PKK'ya verdiği desteğin görüntülerini yayınlayan Öğretir, ayrıca konu hakkında ATV'ye siyasilerden gelen destek mesajlarını da ekranlara yansıttı. İşte detaylar...

HDP 12 Aralık Cumartesi günü ATV Ana Haber Bülteni'nde kullanılan bir grafiği gerekçe göstererek RTÜK'e şikayet etti. HDP'nin kapatılmasına ilişkin kullanılan görselde yaprakların yerine silahların kullanılmasından rahatsız olan HDP bu durumu "ahlak ve etik dışı bir kurgu" olarak nitelendirdi.

HDP'NİN KURYE VEKİLİ SİLAHLARI TESLİM ALMIŞTI

Bu şikayet karşısında ATV Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir, HDP'nin bugüne kadar terör örgütü PKK ile olan ilişkilerini gözler önüne süren görüntüleri ekrana taşıdı. 2015 yılında "kurye vekil" olarak adlandırılan Faysal Sarıyıldız'ın PKK'nın gönderdiği silahları teslim alırken yakalandığı görüntüleri paylaşan Öğretir, Sarıyıldız'ın Avrupa'dan ATV'ye yönelik tehditlerine devam ettiğini belirtti.

TERÖRİST CENAZESİNDE HDP'Lİ VEKİL!

Öğretir ayrıca, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in Mehmetçiğimizi şehit eden teröristin cenaze törenine katıldığı görüntüleri de ekrana yansıttı.

TELEFON VEKİL!

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı esnada HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in Oğuz'un cebindeki telefonu aldığı görülmüştü.

73 BELEDİYE BAŞKANINA CEZA

2014-2019 yılları arasında 73 HDP'li Belediye Başkanı 152 yıl 258 ay 62 gün kesinleşmiş cezaya çarptırıldı. Ayrıca 53 HDP'li vekil için toplam fezleke sayısı 795'e ulaştı.