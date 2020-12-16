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ATV'den HDP'ye cevap: Siyasal şiddeti ve terörü kurumsal olarak kaç kez kınadınız?

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Giriş: 16.12.2020 20:21
Güncelleme:16.12.2020 20:47
HDP 12 Aralık Cumartesi günü ATV Ana Haber Bülteni'nde yer alan bir grafiği gerekçe göstererek ATV'yi RTÜK'e şikayet etti. HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan görselde yapraklar yerine silahların kullanılmasından rahatsız olan HDP bu durumu "ahlak ve etik dışı bir kurgu" olarak nitelendirdi. ATV Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir HDP'nin bu şikayeti üzerine açıklamalarda bulundu. HDP'nin terör örgütü PKK'ya verdiği desteğin görüntülerini yayınlayan Öğretir, ayrıca konu hakkında ATV'ye siyasilerden gelen destek mesajlarını da ekranlara yansıttı. İşte detaylar...

HDP 12 Aralık Cumartesi günü ATV Ana Haber Bülteni'nde kullanılan bir grafiği gerekçe göstererek RTÜK'e şikayet etti. HDP'nin kapatılmasına ilişkin kullanılan görselde yaprakların yerine silahların kullanılmasından rahatsız olan HDP bu durumu "ahlak ve etik dışı bir kurgu" olarak nitelendirdi.

HDP'NİN KURYE VEKİLİ SİLAHLARI TESLİM ALMIŞTI

Bu şikayet karşısında ATV Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir, HDP'nin bugüne kadar terör örgütü PKK ile olan ilişkilerini gözler önüne süren görüntüleri ekrana taşıdı. 2015 yılında "kurye vekil" olarak adlandırılan Faysal Sarıyıldız'ın PKK'nın gönderdiği silahları teslim alırken yakalandığı görüntüleri paylaşan Öğretir, Sarıyıldız'ın Avrupa'dan ATV'ye yönelik tehditlerine devam ettiğini belirtti.

HDPli vekilin şok görüntüleri HDP'Lİ VEKİLİN ŞOK GÖRÜNTÜLERİ

TERÖRİST CENAZESİNDE HDP'Lİ VEKİL!

Öğretir ayrıca, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in Mehmetçiğimizi şehit eden teröristin cenaze törenine katıldığı görüntüleri de ekrana yansıttı.

HDP milletvekili PKKlı teröristin cenazesinde HDP MİLLETVEKİLİ PKK'LI TERÖRİSTİN CENAZESİNDE

TELEFON VEKİL!

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı esnada HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in Oğuz'un cebindeki telefonu aldığı görülmüştü.

Son dakika | HDPli vekil Nuran İmirden FETÖ taktiği! Teröristin cebinden telefonunu böyle aldı SON DAKİKA | HDP'Lİ VEKİL NURAN İMİR'DEN FETÖ TAKTİĞİ! TERÖRİSTİN CEBİNDEN TELEFONUNU BÖYLE ALDI

73 BELEDİYE BAŞKANINA CEZA

2014-2019 yılları arasında 73 HDP'li Belediye Başkanı 152 yıl 258 ay 62 gün kesinleşmiş cezaya çarptırıldı. Ayrıca 53 HDP'li vekil için toplam fezleke sayısı 795'e ulaştı.

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumunun kapısına kilit vurulmalıdır! SON DAKİKA: MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: HDP İSİMLİ HUSUMET VE HIYANET OLUŞUMUNUN KAPISINA KİLİT VURULMALIDIR!

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