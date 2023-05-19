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Atatürk’ün eşyaları Bandırma Müze Gemisi'nde! İşte asırlık beylik tabancası

A Haber
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Giriş: 19.05.2023 13:25
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. A Haber coşkuyu yansıtırken Atatürk'ün eşyalarının sergilendiği  Bandırma Müze Gemisi'ne ekrana taşıdı. Bandırma Müze Gemisi'nde en çok ilgi Atatürk'ün asırlık beylik tabancasına gösteriliyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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