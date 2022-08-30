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Atatürk’ün 30 Ağustos 1924 tarihinde Zafertepe Çalköy'deki konuşması! Milli Savunma Bakanlığı o sözleri paylaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 13:47
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1924 tarihinde Zafertepe Çalköy'deki konuşmasI Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Özel hazırlanan 5 dakikalık klipte Atatürk'ün sözlerine yer verildi.
İşte Atatürk’ün 30 Ağustos 1924’teki konuşması
İşte Atatürk'ün 30 Ağustos 1924'teki konuşması
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