30 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Atatürk’ün 30 Ağustos 1924 tarihinde Zafertepe Çalköy'deki konuşması! Milli Savunma Bakanlığı o sözleri paylaştı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1924 tarihinde Zafertepe Çalköy'deki konuşmasI Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Özel hazırlanan 5 dakikalık klipte Atatürk'ün sözlerine yer verildi.