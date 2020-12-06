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Atatürk vurguncusu Yılmaz Özdil yine hakaretler yağdırdı: Koronavirüs aşısı üzerinden nefret kustu

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Giriş: 06.12.2020 12:15
Sözcü Gazetesi'nin "Atatürk vurguncusu" olarak bilinen yazarı Yılmaz Özdil yine bir skandala imza attı. Koronavirüs sürecini şu ana kadar iyi şekilde yöneten Türkiye'ye nefret kusan Özdil, Türkiye'nin verdiği 50 milyon dozluk aşı siparişini görmezden gelerek "öngörüsüzlük" olarak nitelendirdi.

Atatürk üzerinden yaptığı duygu sömürüsü ile milyonları cebe koyan, bir kitabı 2500 liraya satarak adeta "keriz silkeleyen" Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'ye bir kez daha nefret kustu. Devlet düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren Özdil, Türkiye'nin başından beri iyi yönettiği koronavirüs süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarla "bu kadarına da pes" dedirtti.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU
Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takdir edilen ve adeta dünyaya örnek olan salgın yönetimini akılalmaz bir şekilde eleştiren Özdil, Çin'den ve Almanya'da verilen milyonlarca aşı siparişini görmezden gelerek hakaretler yağdırdı. Katıldığı bir programda aşı ile ilgili konuşan Özdil, Türkiye'ye yönelik olarak; "Bana 'vatan haini, defol, Almanya'ya git' diyorlar. Şimdi Almanya'dan aşıyı para da versen alamıyorsun. Çünkü neden? Öngörüsüz, vizyonsuz, ilkel, cahil davranırsan olacağı bu. Tarikat, cemaat, zır cahil yönetiminin, koalisyonunun Türkiye'yi getirdiği nokta işte bu." dedi.

TÜRKİYE ÖN PLANDA
Yılmaz Özdil'in sözlerinin aksine aldığı önlemlerde dünyaya örnek olan Türkiye, aşı konusunda da ön plana çıkan ülkeler arasında yer aldı. İlk günden bu yana aşı denemeleri konusunda sayılı birkaç ülkeden biri olan Türkiye'de koronavirüse karşı yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Yerli aşının nisan ayına yetişmesi beklenirken, bu süreye kadar Çin ve Almanya'dan aşı siparişi verildi. Çin'den gelecek 50 milyon dozluk koronavirüs aşılarında ilk partinin 11 Aralık'tan itibaren Türkiye'de olacağı açıklandı.

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