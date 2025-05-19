Ataşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Eski müdür Servet Ön’e 8 yıl hapis istemi

Ataşehir Belediyesi’nin eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün 2022 yılında makam odasında rüşvet aldığına dair görüntüler ortaya çıkmış ve Ön'ün görevine son verilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma 3 yıl sonra tamamlandı. Savcılık Ön'ün 8 yıla kadar hapsini istedi.

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