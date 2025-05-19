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Ataşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Eski müdür Servet Ön’e 8 yıl hapis istemi

Ataşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Eski müdür Servet Ön’e 8 yıl hapis istemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 15:53
Ataşehir Belediyesi’nin eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün 2022 yılında makam odasında rüşvet aldığına dair görüntüler ortaya çıkmış ve Ön'ün görevine son verilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma 3 yıl sonra tamamlandı. Savcılık Ön'ün 8 yıla kadar hapsini istedi.
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Ataşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Eski müdür Servet Ön’e 8 yıl hapis istemi
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