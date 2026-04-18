Ataşehir Belediyesi'nde milyon dolarlık rüşvet çarkı çöktü: Gece yarısı operasyonuyla 18 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında düğmeye basıldı. Ataşehir Belediyesi’ne yönelik gece yarısı gerçekleştirilen şafak operasyonunda, aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Milyon dolarlık rüşvet ağının nasıl işlediği, MASAK raporları ve HTS kayıtlarıyla tek tek deşifre edildi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, kirli operasyonun detaylarını ve belediye koridorlarındaki rüşvet paylaşımının ayrıntılarını aktardı.