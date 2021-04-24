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Atak helikopterleri ve SİHA’lar bomba yağdırdı, Metina’da terör hedefleri böyle vuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2021 13:46
Güncelleme:24.04.2021 14:01
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine karşı başlattığı Kaplan Pençesi harekatında teröristlerin ATAK ve SİHA’larla vurulma anı kamerada! Harekatın detaylarını A Haber Yurt Haberler İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
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