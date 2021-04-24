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Atak helikopterleri ve SİHA’lar bomba yağdırdı, Metina’da terör hedefleri böyle vuruldu
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine karşı başlattığı Kaplan Pençesi harekatında teröristlerin ATAK ve SİHA’larla vurulma anı kamerada! Harekatın detaylarını A Haber Yurt Haberler İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.