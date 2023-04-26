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Atak-2 helikopteri ilk kez A Haber'de! Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 26.04.2023 14:54
Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında vitrine çıkarmaya hazırlanan Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı. A Haber özel bir yayınla Atak-2 helikopterini ekrana getirdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş’ın konuğu olan TUŞAŞ’ın Genel Müdürü Temel Kotil anlattı.
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