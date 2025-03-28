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AŞTİ’de Ramazan Bayram’ı yoğunluğu!

AŞTİ'de Ramazan Bayram'ı yoğunluğu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 18:59
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, terminalde kalabalık oluşturdu. Otobüs firmaları, artan talepleri karşılamak amacıyla ek seferler düzenliyor. ​AŞTİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, bayram tatili süresince terminale 17 bin 662 otobüs giriş-çıkış yaptı ve toplamda 706 bin 480 yolcu sirkülasyonu gerçekleşti. ​Yoğunluğun günün geç saatlerinde de devam ettiği belirtiliyor. Vatandaşların rahat ve güvenli bir yolculuk yapabilmesi için terminalde gerekli önlemler alınmış durumda. ​Bayram tatili süresince AŞTİ'deki yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor. Seyahat edecek vatandaşların biletlerini önceden temin etmeleri ve olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.​Son durumu ise A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.
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