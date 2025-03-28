28 Mart 2025, Cuma
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AŞTİ'de Ramazan Bayram'ı yoğunluğu!
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, terminalde kalabalık oluşturdu. Otobüs firmaları, artan talepleri karşılamak amacıyla ek seferler düzenliyor. AŞTİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, bayram tatili süresince terminale 17 bin 662 otobüs giriş-çıkış yaptı ve toplamda 706 bin 480 yolcu sirkülasyonu gerçekleşti. Yoğunluğun günün geç saatlerinde de devam ettiği belirtiliyor. Vatandaşların rahat ve güvenli bir yolculuk yapabilmesi için terminalde gerekli önlemler alınmış durumda. Bayram tatili süresince AŞTİ'deki yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor. Seyahat edecek vatandaşların biletlerini önceden temin etmeleri ve olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.Son durumu ise A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.