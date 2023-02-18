Asrın felaketi sonrası Pazarcık! Konteyner kent kurulumu devam ediyor

Son dakika haberleri… 7.7 şiddetindeki ilk depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Pazarcık'ta konteyner kent kurulumu devam ediyor. Bölgede alt yapılı kurumu tamamlandı. İş manikalarının çalışmaları devam ediyor. Pazarcık’a 2 konteyner kent kurulacak. O bölgeden son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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