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Asrın felaketi sonrası Pazarcık! Konteyner kent kurulumu devam ediyor

A Haber
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Giriş: 18.02.2023 09:25
Güncelleme:18.02.2023 09:32
Son dakika haberleri… 7.7 şiddetindeki ilk depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Pazarcık'ta konteyner kent kurulumu devam ediyor. Bölgede alt yapılı kurumu tamamlandı. İş manikalarının çalışmaları devam ediyor. Pazarcık’a 2 konteyner kent kurulacak. O bölgeden son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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