23 Mart 2025, Pazar
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Asitli saldırıya Bakan Yerlikaya'dan sert tepki!
CHP'li Özgür Özel'in vandalları tarafından polise yapılan asitli saldırıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sert tepki geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir.