Aşı olmayana yaptırım uygulanacak mı?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Çin aşısının faz 3 sonuçları açıklandı mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Çin'in Türkiye'deki Covid-19 aşısı ne zaman uygulanmaya başlanacak? Aşı olmayanlara yaptırım uygulanacak mı? Alının son kısıtlamalar sonrası vaka artış hızı oranında düşüş var mı? Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son durum nasıl?" sorularına yanıt verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Doç Dr. Afşin Emre Kayıpmaz A Haber canlı yayınında Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki son durumunu değerlendirdi. Doç Dr. Kayıpmaz, Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi beklenen ve 25 Aralık itibariyle riskli guruptaki kişilere uygulanmaya başlanacak Çin meşeili Sinovac şirketini ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

GELEN AŞI 2 HAFTA İNCELENECEK

Gelen aşılar Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından incelenecek ve testler yapılacak. Aşını faz 3 çalışmalarının erken sonuçları da incelenecek ve uygun bulunursa geçici erken kullanım onayı verilecek. Bu süreç 2 hafta sürecek. Aşının 11 Aralık'ta geleceği düşünülürse aşı 25 Aralık gibi risk gruplarında uygulanmaya başlanacak.

HASTALIKTAN KURTULMAK İÇİN EN GÜÇLÜ ARAÇ AŞI

Yüzde 60 oranında etkiniliği ispatlanan aşılar başarılı kabul ediliyor. Tüm sonuçları açıklanana aşıların etkinlik oranı yüzde 90 seviyelerinde, aşıya karşı durmamalıyız bu hastalıktan kurtulmamızdaki en güçlü araç ve toplumsal bağışıklığı sağlamanın yolu aşı.

AŞI GELİR AŞIYI BEĞENMEZLER

Aşıya karşı çıkanların amacı üzüm yemek değil. Aşı gelir aşıyı beğenmezler. Önlemler alırsınız önlemleri beğenmezler. Sahadaki sağlık personeli insanlara bir nefes sıhhat verebilmek için canlarını kaybediyorlar. Bunları farketmezler, masa başında ahkam keserler. 'Keşke bi aşımız olsaydı bu hastalığa yakalanmadan vurulabilseydik, hafif atlasaydık' diyenler çok fazla... Yıllardır Sağlık Bakanlığımızın aşıyla uğraşan çok saygıdeğer Bilim Kurulu üyelerimiz onların sözlerine itibar etmek durumundayız. Her gün hastanede acil servislerde insanların oksijene ihtiyaç olduğunu o anları görünce korunma önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu farkediyoruz. Sevdiklerimiz ve kendimiz için 3 kuralın (Temizlik Maske Mesafe) yanına aşıyı da eklemeliyiz.

AŞI OLMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK MI?

Risk grubundaki kişiler için aşı olmanın zorunlu olmasını teklif etmiştim. Bu risk grubundaki kişi kendi rızasıyla aşı olmayı reddediyorsa Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kayıt altına alınmasıydı. Nasıl pozitif/temaslı bir vaka uçağa alınmıyorsa diğer insanların sağlığını düşünmek için böyle bir öneri sundum. Diğer sağlıklı insanları düşünerek böyle bir öneri sundum. Ben şimdi kırmızı alanda Covid alanında nöbetçiyim, sabah kadar hasta baktım, tedbirlerimi de aksattım, aşı da olmadım. Sonra da çıktım gittim AVM'ye uçağa bindim. Peki burada diğer insanların hakkı söz konusu değil mi? Sağlıklı insanların insanlığını korumak için yüksek riskli grupların aşılanmasını önermiştim. Bu dünyanın birçok yerinde tartışılıyor.

KISITLAMALAR SONUÇ VERDİ Mİ?

Hafta içi saat 21 ve sabah 05 arasında, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması ve alınan birçok yeni koronavirüs önlemlerinin sonuç vereceğini umduğunu ifade eden Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz salgınla mücadeledeki son duruma ilişkin şöyle konuştu:

Yeni hasta sayısı ve ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmış vaziyette bu önemli ama korkutan verilerde var. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 72'nin üzerine çıktı ilk kez... Bu hastalık yüzünden bir günde 200 hastamızı kaybettik. Kamunun almış olduğu tedbirlere dikkat gösterirsek ümit ediyorum ki kısıtlamaların başladığı süreci takiben 14 günden içerisinde daha iyi sonuçlar almaya başlar bu günlük 30 bin vaka sayısını başka hiçbir ek tedbir almadan düşürmeyi başarırız.

MASKELİ BİLE OLSANIZ VİRÜS BULAŞIR

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kışın eviçi kapalı ortamlarda 4 farklı aileden 8 kişi 10 kişi bir araya gelirseniz uzun sürede maskeli dahi olsa virüsü birbirinize bulaştırırsınız. Özellikle ricamız, kesinlikler akrabanız, komşunuz kim olursa olsun misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin.

YILBAŞINDA 4 GÜN KISITLAMA OLACAK MI?

Daha önce bu konunun Bilim Kurulu'nda konuşulduğunu ama henüz bir karar çıkmadığını ifade eden Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz "Cuma akşam 21'den Pazartesi sabah 05'e kadar bir kısıtlama var. Yılbaşı vatandaşların sevdikleriyle arkadaşlarıyla biraraya gelmek istedikleri bir etkinlik ama bu da büyük bir risk oluşturuyor. Bu tür toplanmalar hastalığın yayılma riskini arttıyor. Bu yıl hane halkıyla yeni yıla girmekte çok büyük fayda olduğu inancındayım" dedi.