03 Eylül 2021, Cuma
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Aşı olmayan işçiye PCR testi şartı
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ aşı olmayan işçiler için düzenleme içeren bir genelge yayımladı. Bakanlık "Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.