Aşı olmayan işçiye PCR testi şartı

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ aşı olmayan işçiler için düzenleme içeren bir genelge yayımladı. Bakanlık "Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN