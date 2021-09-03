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Aşı olmayan işçiye PCR testi şartı

A Haber
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Giriş: 03.09.2021 16:08
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ aşı olmayan işçiler için düzenleme içeren bir genelge yayımladı. Bakanlık "Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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