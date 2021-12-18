18 Aralık 2021, Cumartesi
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Asgari ücrette vergiyi kaldıran teklif TBMM’de! Kanun teklifi neler getiriyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklanan asgari ücretten damga ve gelir vergisini kaldıran teklif, AK Parti milletvekillerin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Peki teklif neleri kapsıyor? Ankara'dan detayları Rüya Akkuş anlattı.