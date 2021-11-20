Asgari ücret...Kovid-19...50+1... Başkan Erdoğan 22 Kasım Pazartesi günü A Takımını topluyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Takımını topluyor. 22 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilercek olan Kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında asgari ücret, Kovid-19, 50+1 ve terörle mücadelede yeni adımlar olacak... Öte yandan ABD ile F-35 sorunundaki sıcak gelişmelerde ele alınacak. Ayrıntılar haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Kabine toplantısı sonuçları için gözler Ankara'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Başkan Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanan Bakanlar Kurulu'nda koronavirüsle mücadele de istişare edilecek. 2 haftanın ardından gerçekleşen toplantıda gündem hayli yoğun.

İSTİHBARAT RAPORLARI

Toplantıda son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak.





BAHÇELİ İLE 50+1 ZİRVESİ

Son olarak Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Başkan Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.





ABD İLE KRİTİK TEMAS

Geçtiğimiz hafta ABD Dış İşleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de masada olacak.



F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.





ASGARİ ÜCRET VE FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası PPK tarafından alınan faiz indirmi kararı da ekonomik gelişmeler başlığı altında görüşülecek.



2022 yılı için işveren ve işçi ile Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formül olacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Tüm bunların yanı sıra koronavirüsle mücadele de Kabine'nin bir diğer konusu olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.