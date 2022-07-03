03 Temmuz 2022, Pazar
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Asgari ücrete yapılan zam piyasa fiyatlarını nasıl etkileyecek? Memurlara temmuz zammı için oran verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklamasının ardından A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak yeni rakamın ekonomiye ve alım gücüne etkisini değerlendirdi. Yumuşak "Bu artış enflasyon üstünde biraz baskı yapabilir ama bu artışın nedeni de enflasyondu." ifadelerini kullanırken, memurlara yapılacak zamma ilişkin yüzde beklentisini de canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...