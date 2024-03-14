ASELSAN’dan milli Mobil Röntgen Cihazı!

ASELSAN’ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği Mobil Dijital Röntgen Cihazı (ADR-M100), ilk kez Türkiye’nin köklü hastanelerinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde kullanıma alındı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Böylesine anlamlı bir günde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yeni bir başarı hikayesine daha imza attık. Türkiye’nin sayılı üniversite hastanelerinden Hacettepe Üniversitesine, Mobil Röntgen Cihazımızı kazandırdık." dedi.

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