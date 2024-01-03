Aruri suikasti ne anlama geliyor? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail Lübnan ile savaşmamak için kendini zor tutuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı açıklamada "İsraillilerin, Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez" ifadelerini kullandı. İişte detaylar...

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