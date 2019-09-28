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28.09.2019

Artvin'deki selde ölü ve yaralı var mı? Bölgeden son dakika gelişmeleri... Video

Artvin'de şiddetli yağış sonrası oluşan sel Borçka'da etkili oluyor. Dereler taşarken bazı yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Selin yoğun olarak yaşandığı bölgelerdeki son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayında aktardı. Yıldırım, ilk bilgilere göre selde ölü ve yaralının olmadığını söyledi.

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