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24.12.2019

Artık araç çekme o kadar kolay değil! Bakanlık 81 ile yazı gönderdi |Video

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığına, Bakan Süleyman Soylu imzalı "Park yasağı uygulaması ve araçların çekilmesi" konulu bir genelge gönderdi. Sürücüleri rahatlatacak genelge İçişleri Bakanlığından geldi. 81 il valiliklerine gönderilen genelgeye göre artık çekiciler trafiği engellemeyen araçları çekemeyecek.

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