25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Aracı durdurulan AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'dan açıklama: Görüntüleri CHP'li Başarır'a servis ettirdiler
AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, aracının durdurulması sonrası polis memurlarıyla yaşadıklarına olay ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili kimliğini göstermesine rağmen yarım saat alıkonulduğunu anlatan Yılmaz, görüntülerin CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a bilinçli servis edildiğini, olayın kurgu olduğunu anlattı.