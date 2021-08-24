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Aracı durdurulan AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'dan açıklama: Görüntüleri CHP'li Başarır'a servis ettirdiler

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Giriş: 24.08.2021 20:43
AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, aracının durdurulması sonrası polis memurlarıyla yaşadıklarına olay ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili kimliğini göstermesine rağmen yarım saat alıkonulduğunu anlatan Yılmaz, görüntülerin CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a bilinçli servis edildiğini, olayın kurgu olduğunu anlattı.
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