Antalya’daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı! İşte tüm detaylar…

Antalya’da yaşanan teleferik faciası ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Teleferik hattını işleten, bakım ve onarımını yapan firmanın sorumlu ve çalışanlarının arasında olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi." dedi.

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