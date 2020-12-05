05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Antalya'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Prof. Şükrü Ersoy A Haber'de yorumladı

Antalya'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Prof. Şükrü Ersoy A Haber'de yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2020 16:18
Güncelleme:05.12.2020 16:26
Son dakika haberleri... Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde meydanan gelen deprem Antalya ce çevresinde hissedildi. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında yorumladı.

Son dakika haberine göre; Antalya'da deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı, Kandilli Rasathanesi ise 5.4 olarak verdi. Peki yaşanan bu son deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Prof. Dr. Ersoy, "Bu büyüklükteki deprem yıkıcı olmayabilir ama çevreden muhakkak çok şiddetli etkili olmuştu. Bu Türkiye ana karası üzerindeki depremlere benzemiyor." dedi. Prof. Dr. Ersoy, bu bölgede depremin büyüklüğünün 8.6'ya kadar bile çıkabileceğini ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor?
Antalya'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan hizmete açtı
Başkan Erdoğan hizmete açtı
PKK'nın Sicar oyunu deşifre edildi
PKK'nın Sicar oyunu deşifre edildi
Başkan Erdoğan: Hedeflerimize yaklaşıyoruz
Başkan Erdoğan: Hedeflerimize yaklaşıyoruz
CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor?
CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor?
Turgut Kıran'a son veda! Erdoğan da cenaze töreninde
Turgut Kıran'a son veda! Erdoğan da cenaze töreninde
3 bin kamerayla sıkı takip!
3 bin kamerayla sıkı takip!
İstanbul'da toplu taşıma çilesi!
İstanbul'da toplu taşıma çilesi!
Akdeniz ısınıyor! Çanakkale'den Ege'ye doğru hareket ettiler
Akdeniz ısınıyor! Çanakkale'den Ege'ye doğru hareket ettiler
Başkan Erdoğan’ın çevre hassasiyeti!
Başkan Erdoğan’ın çevre hassasiyeti!
İHA üretim tesislerinde izinsiz çekimden gözaltı!
İHA üretim tesislerinde izinsiz çekimden gözaltı!
Bugün marketler çalışıyor mu?
Bugün marketler çalışıyor mu?
Daha Fazla Video Göster