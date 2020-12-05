Antalya'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Prof. Şükrü Ersoy A Haber'de yorumladı

Son dakika haberleri... Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde meydanan gelen deprem Antalya ce çevresinde hissedildi. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında yorumladı.

Son dakika haberine göre; Antalya'da deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı, Kandilli Rasathanesi ise 5.4 olarak verdi. Peki yaşanan bu son deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Prof. Dr. Ersoy, "Bu büyüklükteki deprem yıkıcı olmayabilir ama çevreden muhakkak çok şiddetli etkili olmuştu. Bu Türkiye ana karası üzerindeki depremlere benzemiyor." dedi. Prof. Dr. Ersoy, bu bölgede depremin büyüklüğünün 8.6'ya kadar bile çıkabileceğini ifade etti.