Antalya’da Gazze toplantısı: Bakan Fidan: İsrail barış ilan etmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nda "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini belirterek "Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. İsrail barış ilan etmeli ." dedi.

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