Antalya’da dev örgüt operasyonu! Sabıkaları çok kabarıktı

Antalya’da 22 ayrı suça karışan silahlı suç şebekesine operasyon yapıldı. Antalya, Yalova ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Y.T. liderliğinde eğlence mekanlarına yönelik olarak kurşunlama, tehdit, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik olarak operasyonlar düzenlendi.

Antalya, Yalova ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.





Silahlı suç örgütü ile ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çeşitli suçlardan 20 ayrı olaya karıştıkları, ayrıca Antalya'da yakın zamanda gerçekleşen, medyada geniş yer bulan bir cinayet olayının bu silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Şebekenin tespiti yapılan tüm olaylarda toplamda 22 şahsı mağdur ettiği tespit edildi.

Olaylara karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.



(Nazif KARAMAN/SABAH)





