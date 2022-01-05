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Antalya Alanya'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

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Giriş: 05.01.2022 07:32
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında sabah saat 06.21'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Antalya Alanya’da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Antalya Alanya'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
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