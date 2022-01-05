05 Ocak 2022, Çarşamba
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Antalya Alanya'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında sabah saat 06.21'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.