Antakya Hastanesi'nde çalışmalar hızla sürüyor 10 Mayıs'ta açılması hedefleniyor

Depremin ardından temeli atılan Antakya Hastanesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 54 bin metrekare kapalı alanda, 400 yatak kapasiteli olacak. 12 ameliyathane, onkoloji, kalp damar hastalıkları merkezi bünyesinde hizmet verecek. Antakya hastanesi 2 katlı çelik konstrüksiyonla inşa ediliyor. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN