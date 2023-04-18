18 Nisan 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Antakya Hastanesi'nde çalışmalar hızla sürüyor 10 Mayıs'ta açılması hedefleniyor
Depremin ardından temeli atılan Antakya Hastanesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 54 bin metrekare kapalı alanda, 400 yatak kapasiteli olacak. 12 ameliyathane, onkoloji, kalp damar hastalıkları merkezi bünyesinde hizmet verecek. Antakya hastanesi 2 katlı çelik konstrüksiyonla inşa ediliyor. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.