11 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Anneler teröre karşı ayağa kalktı! İşte Diyarbakır Annelerinin hikayesi

Anneler teröre karşı ayağa kalktı! İşte Diyarbakır Annelerinin hikayesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2021 21:34
Güncelleme:11.01.2021 21:39
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tuttan annelerin çığlığı gün geçtikçe büyüyor... Evlat hasretiyle yanıp tutuşan cesur yürekli anneler, bu süreçte HDP'lilerin tehditlerine maruz kaldılar, ancak kararlı duruşlarından hiç taviz vermediler... Öyle ki bu çabaları da sonuç verdi ve bazıları evlatlarına da kavuştu. İşte Diyarbakır annelerinin hikayesi...
Anneler teröre karşı ayağa kalktı!
Anneler teröre karşı ayağa kalktı!
CHP'li vekil Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı!
CHP'li vekil Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı!
Kılıçdaroğlu'ndan seçim ve miting itirafı
Kılıçdaroğlu'ndan "seçim ve miting" itirafı
Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadelerini savundu!
Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadelerini savundu!
Aşılama ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar kalktı mı?
Aşılama ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar kalktı mı?
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
Kılıçdaroğlu'a sözde Cumhurbaşkanı yanıtı
Kılıçdaroğlu'a "sözde Cumhurbaşkanı" yanıtı
Osmanlı'yı kötüleyen Bizans sevdalıları
Osmanlı'yı kötüleyen Bizans sevdalıları
KVKK'dan WhatsApp hamlesi!
KVKK'dan WhatsApp hamlesi!
Bakan Akar'dan Fransız mevkidaşına sert yanıt
Bakan Akar'dan Fransız mevkidaşına sert yanıt
Melek İpek nasıl yargılanacak?
Melek İpek nasıl yargılanacak?
CHP'li Zeydan Karalar 2500 işçiyi kovdu yerlerine başkalarını alıyor
CHP'li Zeydan Karalar 2500 işçiyi kovdu yerlerine başkalarını alıyor
Daha Fazla Video Göster