Anneler teröre karşı ayağa kalktı! İşte Diyarbakır Annelerinin hikayesi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tuttan annelerin çığlığı gün geçtikçe büyüyor... Evlat hasretiyle yanıp tutuşan cesur yürekli anneler, bu süreçte HDP'lilerin tehditlerine maruz kaldılar, ancak kararlı duruşlarından hiç taviz vermediler... Öyle ki bu çabaları da sonuç verdi ve bazıları evlatlarına da kavuştu. İşte Diyarbakır annelerinin hikayesi...