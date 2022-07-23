23 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Anlaşma buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda düşme oldu mu? Türk çiftçiler etkilenecek mi?
İstanbul'daki anlaşma meyvelerini vermeye başladı bile. Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'taki fiyatının altına düştü. Buğday, son bir aydır Türkiye'nin de gayretleriyle tahıla yönelik olumlu gelişmelerle düşüş eğilimine geçmişti. Peki tahıl koridoru anlaşması buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Türkiye'nin buğday stoğu ile ilgili spekülasyonlarla amaçlanan neydi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir değerlendirdi.