23 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Anlaşma buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda düşme oldu mu? Türk çiftçiler etkilenecek mi?

Anlaşma buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda düşme oldu mu? Türk çiftçiler etkilenecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2022 12:00
İstanbul'daki anlaşma meyvelerini vermeye başladı bile. Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'taki fiyatının altına düştü. Buğday, son bir aydır Türkiye'nin de gayretleriyle tahıla yönelik olumlu gelişmelerle düşüş eğilimine geçmişti. Peki tahıl koridoru anlaşması buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak?  Türkiye'nin buğday stoğu ile ilgili spekülasyonlarla amaçlanan neydi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Tahıl Krizini nasıl çözdü?
Türkiye Tahıl Krizini nasıl çözdü?
Diyarbakır Barosu’na sert tepki!
Diyarbakır Barosu'na sert tepki!
Batan tekneden acı haber!
Batan tekneden acı haber!
Yazar Rasim Özdenören vefat etti
Yazar Rasim Özdenören vefat etti
Buğday fiyatları düştü mü? Çiftçilere güzel haber
Buğday fiyatları düştü mü? Çiftçilere güzel haber
Binlerce can kurtuldu! Türkiye’nin başarısı
Binlerce can kurtuldu! Türkiye'nin başarısı
Tarih gün yüzüne çıkarılacak
Tarih gün yüzüne çıkarılacak
AK Parti 2023’e hazırlanıyor!
AK Parti 2023’e hazırlanıyor!
İşte tahıl koridorunun rotası
İşte tahıl koridorunun rotası
İstanbul’da 3 metro hattı daha tamamlanıyor
İstanbul’da 3 metro hattı daha tamamlanıyor
Gençlerden pankartlı tepki!
Gençlerden pankartlı tepki!
Dev proje! Başkan Erdoğan da katılacak
Dev proje! Başkan Erdoğan da katılacak
Daha Fazla Video Göster