Anketler üzerinden algı siyaseti!

Cumhur İttifakı genişliyor mu? DSP Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Anket firmaları hangi yöntemlerle algı siyaseti yapıyor? İletişim Uzmanı Ali Saydam, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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