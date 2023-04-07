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Anketler üzerinden algı siyaseti!

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 15:08
Cumhur İttifakı genişliyor mu? DSP Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Anket firmaları hangi yöntemlerle algı siyaseti yapıyor? İletişim Uzmanı Ali Saydam, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Anketler üzerinden algı siyaseti!
Anketler üzerinden algı siyaseti!
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