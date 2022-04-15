Ankara’nın gündeminde ne var? Torba yasa görüşmeleri yapılacak mı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistiklerini, tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve şubat ayı ücretli çalışan verilerini açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak. Gelişmeleri Ankara’dan A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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