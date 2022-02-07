07 Şubat 2022, Pazartesi
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Ankara’nın gündeminde ne var? TBMM’de program nasıl olacak?
Üniversite öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemeleri dün itibariyle hesaplara yatırılmaya başladı. HDP'li Semra Güzel hakkındaki komisyon raporu salı günü TBMM'ye sunulacak. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış törenine katılacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.