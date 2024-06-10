10 Haziran 2024, Pazartesi
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Ankara'nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan ile İlham Aliyev zirvesi…
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geliyor. Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak. Öte yandan bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor. Ödemeler 4 gün içerisinde tahsis numarasına göre tamamlanacak. TBMM’de kripto varlıklar düzenlemesi ve TSK yasası görüşmeleri olacak. Öğretmene şiddetin önlenmesi teklifi Meclis’e sunulacak. Ankara’nın sıcak gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.