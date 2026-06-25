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Giriş Tarihi:
25 Haziran 2026 08:08
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Seferihisar ve Balçova belediye başkanları gözaltında
Yolsuzluk soruşturması kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
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