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Ankara'nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan- Devlet Bahçeli görüşmesi ne zaman?

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 08:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingleri ocak ayında başlıyor. AK Parti-MHP heyetleri iş birliği görüşmelerini tamamladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. MHP, CHP ve HEDEP'in Meclis grup toplantıları yapılacak. Ankara’nın gündemini A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.
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