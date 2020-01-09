09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.01.2020

Ankaralılar isyan etmişti! Mansur Yavaş 'beceriksizliği' itiraf etti

Hafta başında etkili olan kar yağışı Ankara’da çileye dönüşmüştü. Belediyenin krizi iyi yönetememesine vatandaş isyan etti. Buzu eritme özelliği olmayan tuzun satın alınmasının üstüne bir de tecrübesizlik eklenince kabus da kaçınılmaz olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise beceriksizliği itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Elimizden gelen budur. Eksiklerimiz oldu. Bunun siyasi sorumluluğunu üstleniyoruz” dedi. Belediyenin karla mücadelesinde yetersiz olduğunu kabul etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ankaralılar isyan etmişti! Mansur Yavaş itiraf etti
Ankaralılar isyan etmişti! Mansur Yavaş itiraf etti
İstanbul Silivri’de 3 gündür su yok!
İstanbul Silivri’de 3 gündür su yok!
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
AK Partili Mahir Ünal'dan Fatih Portakal'a sert tepki
AK Partili Mahir Ünal'dan Fatih Portakal'a sert tepki
Libya’da da aynı senaryo sahnede
Libya’da da aynı senaryo sahnede
Türkiye'den net mesaj: Bunu asla istemiyoruz
Türkiye'den net mesaj: Bunu asla istemiyoruz
Başkan Erdoğan'dan Libya mesajı
Başkan Erdoğan'dan Libya mesajı
Erdoğan'dan Berfin Özek mesajı
Erdoğan'dan Berfin Özek mesajı
Başkan Erdoğan'dan 2020 yılı için önemli çağrı!
Başkan Erdoğan'dan 2020 yılı için önemli çağrı!
Bu durum medya aracılığıyla özendiriliyor
"Bu durum medya aracılığıyla özendiriliyor"
ABD'de savaş anketi! Halk ne diyor?
ABD'de savaş anketi! Halk ne diyor?
Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!
Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!
Daha Fazla Video Göster