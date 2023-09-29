29 Eylül 2023, Cuma
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Ankara’da ve İstanbul’da doğal gaz patlamaları! DOĞAL GAZ PATLAMALARI NEDEN OLUR?
İstanbul'un ardından Ankara da doğal gaz patlaması ile sarsıldı. Duvarların yıkıldığı, alevlerin sokağa taştığı faciada 68 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti. Patlamanın etkisiyle çevre binalarda da hasar meydana geldi. İstanbul’da ise ölenler sayısı dün akşam 3’e çıktı. Peki doğalgaz patlaması nasıl önlenir? Gaz sızıntısını fark ettiğimizde ne yapmalıyız? Patlama riskine karşı hangi tedbirleri almalıyız? Kombi ve petek kullanımında nelere dikkat edilmeli? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dr. Şebnem Akman Balta verdi.