Ankara’da Mahzen operasyonu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

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