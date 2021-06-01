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Ankara'da kritik ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle kabul etti

A Haber
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Giriş: 01.06.2021 17:42
Güncelleme:01.06.2021 18:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını canlı yayında A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde tören alanına gelen Garibashvili'yi Külliye girişinde karşıladı. Erdoğan ve Garibashvili'nin tören alanındaki yerlerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Konuk Başbakan Garibashvili, tören kıtasını selamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Garibashvili, heyetlerini birlerine takdim etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Garibashvili, Külliye merdivenlerinde gazetecilere poz verdikten sonra resmi karşılama töreni sona erdi.

Karşılamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu.
Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmalar imzalanacak ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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