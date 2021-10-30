30 Ekim 2021, Cumartesi
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Ankara’da işler ‘Yavaş’ladı şaibeler hızlandı! Belediyenin milyonlarca lira zararı var
CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın en temel ihtiyaçları olan su, ulaşım ve altyapıda sınıfta kalırken ihalelerdeki şaibeler birbiri ardına sıralanıyor. Şeffaf olmasıyla övünülen ihaleler araştırıldığında yapılan hizmetler değil milyonlarca liralık kamu zararı ve nereye harcandığı anlaşılamayan paralar göze çarpıyor.