11 Mart 2024, Pazartesi
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Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı! A Haber olay yerinde
Son dakika haberi... Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden detayları aktardı.