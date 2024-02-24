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Ankara'da Cumhur'un adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a davet! DEM Parti hariç tüm partiler çağrıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 19:41
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok, yapacağı tanıtım toplantısına Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu bütün belediye başkanları ve partileri davet etti.
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