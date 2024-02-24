Ankara'da Cumhur'un adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a davet! DEM Parti hariç tüm partiler çağrıldı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok, yapacağı tanıtım toplantısına Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu bütün belediye başkanları ve partileri davet etti.

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