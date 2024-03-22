Ankara'da alevlerle mücadele! Ekiplerin mobilya imalathanesindeki yangına müdahalesi

Görüntülerin adresi Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı siteler semtinden. Sitelerde bulunan iki katlı mobilya imalathanesinden alevler yükseldi. Alevler kısa sürede imalathaneyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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