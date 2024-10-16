Ankara’da 3 kritik görüşme! Detaylar A Haber’de…

Bugün Ankara, 3 önemli görüşmeye ev sahipliği yapacak. Başkan Erdoğan Külliye'de önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi ardından ise Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı ayrı ayrı kabul edecek. Bir diğer görüşmeyi ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ravhi Fattuh ile gerçekleştirecek. Ankara’nın gündemini A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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