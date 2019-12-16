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16.12.2019

'Ankara Tabipler Odası'nın skandal "Şehir Hastanesi" iddiası! İşte gerçekler...

Ankara Tabipler Odası, "Bilkent Şehir Hastanesi’nde başta ortopedi bölümü olmak üzere bazı branşlarda son haftalarda acil cerrahi müdahaleler de dahil olmak üzere ameliyatlar durma noktasına gelmiştir." diye skandal bir iddia  ortaya atarak Türkiye'nin yüz akı projelerinden olan 'Şehir Hastaneleri'ni hedef aldı. Türkiye son yıllarda sağlık sistemi konusunda tüm dünya ders olacak adımlar attı. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim dediği "Şehir Hastaneleri" adeta yeni devrimin başlangıcı anlamına geliyor. Bu projeyi hedef alan Ankara Tabipler Odası'na cevabı Şehir Hastaneleri Koordinatörü Operatör Doktor Aziz Ahmet Surel verdi. İşte tüm detaylar....

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