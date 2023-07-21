Ankara-Sivas hızlı tren seferleri artıyor! 11 Ağustos itibarıyla cuma, cumartesi ve pazar günleri ek sefer

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi, 11 Ağustos'tan itibaren Ankara-Sivas hızlı tren seferlerinin artacağını duyurdu. 11 Ağustos itibarıyla cuma, cumartesi ve pazar günleri ek sefer yapılacak. Ankara'dan 11.10'da, Sivas'tan 14.50'de hareket edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.

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