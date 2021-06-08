Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! 26 kişi yakalandı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren, 40 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 12 ilde eşzamanlı operasyon başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Ankara merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgüt ile iltisakı ve irtibatı olduğu tespit edilen 40 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.