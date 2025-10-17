Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? Süreç komisyonu, mandacı ve alçak tartışmaları…

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da. Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi akademik açılış törenine katılacak. Aynı zamanda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun başkanı olan Numan Kurtulmuş programa komisyon üyelerini de davet etti. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. İktidar ile muhalefet arasında "mandacı" ve "alçak " tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın karşı karşıya geldi. Ankara’nın sıcak gündemini A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah gazetesi Okan Müderiroğlu değerlendirdi.

