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Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu! İşte projenin detayları

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu! İşte projenin detayları

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 11:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projeleri yapım protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, projelerin detaylarını paylaştı.
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